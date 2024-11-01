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В России исчез остров площадью 53 гектара

Остров Месяцева площадью 53 гектара исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа

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Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

Остров Месяцева, площадь которого составляла 53 гектара, полностью исчез из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества.

По словам доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Кучейко, под чьим руководством было сделано соответствующее наблюдение, пропавшая территория находилась в районе острова Ева-Лив. Он заявил, что остров Месяцева «окончательно растаял». Из-за этого нужно будет вносить коррективы в навигационные карты, отметил Кучейко.

Отмечается, что в августе 2015 года площадь острова Месяцева достигала порядка 53 гектаров. В августе текущего года его размер составлял уже три гектара. Еще через месяц остров окончательно исчез.

Ученые связывают это с глобальным потеплением, которое приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Это вызывает эрозию береговой линии, следствием чего является исчезновение некоторых форм рельефа.

В октябре сообщалось, что таяние арктических морских льдов может привести к резкому похолоданию в Северной Европе.

Ранее ученые обнаружили в Антарктиде «неуязвимый» для таяния ледник.

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