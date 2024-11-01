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Гелиогеофизические спутники «Ионосфера-М» и ракету-носитель «Союз-2.1б» запустят 5 ноября

Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками «Ионосфера-М» запустят 5 ноября

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Depositphotos

Ночью 5 ноября планируется запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», спутника «Ионосфера-М» и 53 малых спутников с космодрома «Восточный». Об этом сообщает «Роскосмос».

Сегодня ракета космического назначения, а также аппараты «Ионосфера-М» с другими малыми спутниками были собраны на том же космодроме. Этим занимались сотрудники госкорпорации «Роскосмос».

«Космический аппарат «Ионосфера-М» предназначен для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в её верхних слоях, контроля радиационной обстановки», — рассказали в ведомстве.

Спутники «Ионосфера-М» войдут в состав первой в России системы мониторинга «космической погоды» вокруг Земли — «Ионозонд». Два других подобных аппарата планируют вывести на орбиту в следующем году. Это позволит непрерывно отслеживать состояние пространства вокруг планеты.

Ранее на солнце зафиксировали новую вспышку самого высокого класса с 9 октября.

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