На Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х

На Солнце зарегистрировали новую вспышку самого высокого класса X3.3 впервые с 9 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой при достижении Земли могут вызывать магнитные бури.

«24 октября в 06:57 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3869 (S16E76) зарегистрирована вспышка X3.3 продолжительностью 44 минуты», — говорится в сообщении института.

Уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли после вспышки достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий — R5 (экстремально).

16 октября ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США официально подтвердили начало периода пиковой активности Солнца в рамках 11-летнего цикла.

Ранее ученые нашли объяснение странного поведения гигантской звезды Бетельгейзе.