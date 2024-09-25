Свиньи могут заражать людей крысиным гепатитом, выяснили ученые

Американские ученые из Университета штата Огайо установили, что свиньи способны выступать в качестве переносчиков штамма вируса гепатита E. Болезнь распространена среди крыс, но может передаваться людям. Исследование опубликовано в научном журнале PNAS Nexus.

Первый случай заболевания человека штаммом под названием Rocahepevirus ratti зафиксировали в Гонконге в 2018 году. С тех пор было зарегистрировано не менее 20 заражений, включая как пациентов с ВИЧ, так и людей с нормальной иммунной функцией.

Люди, инфицированные крысиным гепатитом, не сообщали о контакте с крысами, оставляя причину заражения неопределенной. Предполагаемой причиной во время других человеческих инфекций во многих случаях является употребление сырой свинины, что делает ее потенциальным путем заражения и крысиным штаммом гепатита.

Исследователи обнаружили, что штамм крысиного гепатита, выделенный от людей, может инфицировать свиней и передаваться среди животных, содержащихся совместно (например, на фермах).

Команда доказала, что клонированная версия вируса может реплицироваться в различных типах клеточных культур человека и млекопитающих, а также у свиней.

После введения патогена свиньям, вирусные частицы в крови и кале животных обнаруживали неделю спустя после эксперимента.

Хотя органы и жидкости организма инфицированных свиней также были положительными на вирусную РНК, животные не проявляли признаков недомогания. Предыдущие исследования показывают, что у крыс также нет клинических симптомов.

Ранее ученые назвали животных, способных переносить крысиный гепатит.