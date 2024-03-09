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В Пентагоне рассказали, что люди обычно принимают за НЛО

AARO: за сообщениями об НЛО стоят обычные явления и военные испытания

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Depositphotos

В подразделении министерства обороны США (Пентагона) по поиску внеземного разума — Управлении по разрешению всех видов аномалий (AARO) — заявили, что не обнаружили никаких фактических доказательств существования инопланетных технологий на Земле. Об этом говорится в докладе на официальном сайте AARO.

AARO создали для содействия изучению сообщений о неопознанных аномальных явлений, которые включают в себя НЛО. Признаки визитов пришельцев на нашу планету предполагается искать не только в небе, но и под водой и в космосе.

«AARO не обнаружило никаких доказательств того, что какое-либо расследование правительства США, исследования ученых или официальные наблюдатели подтвердили существование внеземных технологий», — отмечается в отчете.

По словам авторов доклада, все сообщения об НЛО можно было идентифицировать как известные объекты и явления.

В AARO также упомянули некоторые военные и космические программы, которые могли бы объяснить сообщения о космических кораблях пришельцев за последние 75 лет. Среди них — сверхсекретные проекты «Могол» и «Гамбит» Пентагона, предполагавшие запуск высотных воздушных шаров для слежки за советскими ядерными испытаниями и сброс канистр с фотопленкой, отснятой шпионскими спутниками.

Ранее в конгрессе США приняли законопроект о рассекречивании данных об НЛО.

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