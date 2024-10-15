В России отреагировали на сообщения британских ученых о сигналах инопланетян

Российский астроном и популяризатор науки Дмитрий Вибе усомнился, что у британских ученых есть сигналы технологической активности, исходящие от внеземной цивилизации. В беседе с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что пока в это слабо верится, так как подобные признаки фиксируются давно, но нет доказательств, что их источник – инопланетяне.

Напомним, британский профессор Саймон Холланд, снимавший документальные фильмы для проектов NASA, заявил, что сразу две конкурирующие группы астрономов обнаружили признаки существования внеземных цивилизаций в нашей галактике Млечный Путь. Он также утверждает, что астрономы из Оксфордского университета обладают доказательствами инопланетных передач техногенного происхождения, и обещает публикация сенсационных материалов в течение следующего месяца.

Сигнал был получен еще в 2019 году, и неизвестно, кто его поймал и анализировал. При этом звучат обещания публикации доказательств, которые специалисты пока ищут – то есть на данный момент их нет, прокомментировал Вибе. Однако астроном подчеркнул, что будет рад подтверждению существования внеземной цивилизации. Он напомнил, что подобные сигналы периодически приходят, однако ученые пока не разгадали весь спектр способов генерации радиоизлучений.

«Поэтому мы время от времени получаем какие-то сигналы, но это вовсе не означает, что это сигналы от внеземных цивилизаций. Что-то фиксировалось на телескопе РАТАН и на других телескопах», — отметил эксперт.

Российский космонавт ранее дал совет по действиям при встрече с инопланетянами.