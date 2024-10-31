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ВКС РФ провели успешный пуск ракеты с космодрома в Плесецке

МО РФ: ВКС РФ успешно запустили ракету-носитель с военным спутником

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Воздушно-космические силы РФ провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1А» с космодрома в Плесецке. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, ракета была запущена в четверг, 31 октября, в 10:51 мск.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк») в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спутник был запущен в интересах министерства обороны РФ.

До этого Минобороны РФ показало пуск баллистических ракет «Синева» и «Ярс». На кадрах видно, что спустя несколько секунд после запуска ракеты пропадают в облаках.

В ведомстве уточнили, что ракету «Синева» запустили из акватории Баренцева моря в ходе тренировки стратегических сил сдерживания.

Ранее ВС РФ нанесли удар по ключевой транспортной артерии на юге Украины.

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