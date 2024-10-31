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Вентиляторы не спасают пожилых людей от сильной жары, выяснили ученые

JAMA: вентиляторы оказались бесполезны для охлаждения пенсионеров уже при 36°С

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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Канадские ученые из Оттавского университета пришли к выводу, что использование электрического вентилятора в период высоких температур не охлаждает пожилых людей. Доклад опубликован в научном журнале JAMA.

Предыдущие исследования показали, что люди в преклонном возрасте подвергаются более высокому риску летального исхода от теплового удара из-за их сниженной терморегуляции организма, обусловленной менее эффективным потоотделением и другими факторами.

В новой работе команда набрала 18 человек в возрасте от 65 до 72 лет. Добровольцы находились в климатической камере с контролируемой температурой и электровентилятором.

Все участники находились под наблюдением во время экспериментов, чтобы убедиться, что они не перегрелись.

Исследователи поддерживали температуру внутри камеры на уровне 36°C, а уровень влажности — 45%. Вентиляторы имели три режима вращения: выключено, медленно и быстро.

Тесты показали, что ни медленная, ни быстрая настройка не оказали никакого измеримого влияния на температуру тела. Она оставалась такой же, как и при выключенном вентиляторе.

Ученые также обнаружили, что медленная настройка не влияла на ощущение прохлады. Когда вентилятор работал с высокой скоростью, участники ощущали небольшое облегчение. По словам исследователей, это может быть опасно, поскольку люди в это время не осознают, что их температура на самом деле достигает опасного уровня.

Ранее стало известно, при какой температуре вентиляторы становятся бесполезными.

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