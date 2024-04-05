Ученые выяснили, при какой жаре вентиляторы становятся бесполезными

Канадские ученые из Университета Оттавы выяснили, что обычные вентиляторы не способны эффективно бороться с опасной для здоровья и жизни жарой. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet Planetary Health (TLPH).

Поскольку сильные тепловые волны становятся все более частыми из-за изменения климата, в мире растет потребность в безопасных и доступных способах охлаждения. Вентиляторы часто рекомендуют как дешевое и простое решение.

Исследование проводилось с использованием методов моделирования теплового баланса человека, разработанных в 2015 году. Расширив эти модели для оценки внутренней температуры в ряде условий и допущений моделирования, авторы сравнили ожидаемые эффекты от использования вентиляторов в широком диапазоне температур в 116640 виртуальных сценариях.

«Вентиляторы действительно улучшают испарение пота, но этот эффект недостаточно силен, чтобы значительно снизить внутреннюю температуру вашего тела, когда уже очень жарко (выше 33-35°C). На самом деле, даже для молодых людей вентиляторы обеспечивают лишь небольшую часть охлаждающей способности кондиционера», — объяснил ведущий автор работы Роберт Мид.

Ранее ученые назвали части света, где в будущем жара станет невыносимой для человека.