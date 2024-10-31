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Борьба с загрязнением воздуха улучшит здоровье питомцев, выяснили ученые

LSE: очищение атмосферы сократит число посещений ветеринаров на 80 тыс. в год

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Международная группа ученых из Великобритании и США изучила воздействие загрязненного воздуха на здоровье домашних питомцев. Доклад опубликован на официальном сайте Лондонской школы экономики и политических наук (LSE).

Команда использовала данные о более чем 7 млн визитов в ветеринарные клиники на территории Соединенного Королевства за пять лет. Как показал анализ, снижение уровня загрязнения атмосферы до рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения позволит сократить количество посещений ветеринаров на 80 тыс. в год.

Оценочная выборка содержит данные примерно о 3,8 млн уникальных кошек и собак, из которых 1,9 миллиона посещений приходится на кошек, а 5 млн — на собак.

Ученые обнаружили, что увеличение среднего уровня загрязнения воздуха (PM 2.5) на 1 микрограмм на кубический метр в течение недели приводит к росту числа обращений к ветеринару как для кошек, так и для собак на 0,7%.

По словам исследователей, в своей работе они впервые количественно оценили последствия воздействия загрязнения воздуха на домашних питомцев.

Ранее биологи выяснили, что дельфины дышат вредным микропластиком.

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