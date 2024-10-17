Дельфины дышат вредным микропластиком, выяснили ученые

Американские ученые из Чарльстонского колледжа в Южной Каролине обнаружили новый источник загрязнения микропластиком организмов дельфинов-афалин. Оказалось, что морские животные вдыхают полимерные частицы из воздуха. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Предыдущие изыскания показали связь между воздействием пластиковых микрочастиц и неблагоприятного воздействия для здоровья, такими как окислительный стресс и воспаление в организме.

В новой работе исследовательская группа проанализировала образцы выдыхаемого воздуха, собранные у 11 дельфинов, пойманных в бухте Баратария в штате Луизиана.

Изучение проб обнаружило в них фрагменты нескольких типов полимеров, включая полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэстер, полиамид, полибутилентерефталат и поли(метилметакрилат), также известный как ПММА.

Результаты подтвердили идею о том, что дыхание может быть еще одним ключевым путем воздействия микропластика на дельфинов, наряду с проглатыванием.

Ученые отметили, что дыхание может быть существенным источником загрязнения организмов дельфинов микропластиком, поскольку у этих животных очень большая емкость легких.

Ранее исследователи обнаружили единственное животное, неуязвимое для воздействия микропластика.