Ученые нашли в Дании десятки скелетов викингов с редкими артефактами

Датские ученые из музея города Оденсе нашли 50 необычайно хорошо сохранившихся скелетов, относящихся к эпохе викингов. С ними были погребены редкие артефакты, сообщает информационное агентство Reuters.

Открытия были сделаны в ходе раскопок крупного захоронения вблизи Оденсе. Археологи отметили, что останки много веков пролежали в целости и сохранности благодаря высокому уровню воды и благоприятным почвенным условиям, не позволившим им разложиться.

Большинство скелетов были извлечены из ям и упакованы в картонные коробки в музее для просушки перед осмотром и окончательной очисткой.

По словам исследователей, захоронение рядом с Оденсе датировано периодом с 850 по 970 год нашей эры. Специалисты обнаружили среди погребального инвентаря ножи, стеклянные жемчужины и броши.

Как показал анализ артефактов, большинство людей в захоронении принадлежали к небольшой общине фермеров. Среди них оказалась женщина более высокого статуса, которую погребли вместе с украшенным серебром ножом и куском стекла, что было редкостью среди викингов.

Ранее в Дании студент случайно нашел сокровища викингов возрастом более 1200 лет.