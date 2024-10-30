Ученые нашли древнее животное, погребенное под «золотом дураков»

Охотники за ископаемыми нашли в США окаменелости животного, пролежавшего под «золотом дураков» 450 миллионов лет. Результаты исследования ученые из Йельского университета опубликованы в журнале Current Biology.

Минерал пирит называют «золотом дураков» из-за внешнего сходства с этим драгоценным металлом. Погребенный под ним новый вид, Lomankus edgecombei, оказался представителем членистоногих из группы Мегахейр (Megacheira) — дальних родственников современных мечехвостов, скорпионов и пауков.

Останки животного были окрашены в ярко-золотистый цвет. Он также заменил мягкие ткани Lomankus. Благодаря этому ученые смогли подробно изучить животное. У него не было глаз, а небольшие передние конечности служили для рытья океанического дна. На передних конечностях также были расположены жгутики с органами чувств для восприятия окружающей среды и поиска пищи.

Открытие показало, что Мегахейры существовали дольше, чем считалось раньше. Сам Lomankus пережил кембрийский период (485–541 миллион лет назад) и ордовикский период (443–485 миллионов лет назад).

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