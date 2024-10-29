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Названы факторы, влияющие на способность мозга восстанавливаться после инсульта

Врач Супонева: восстановительный резерв мозга зависит от двух факторов

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Tunatura/Shutterstock

При выборе метода нейрореабилитации после инсульта врачи основываются на восстановительной способности мозга, которая зависит от двух факторов: возраста и наличия фоновых нарушений. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Наталья Супонева.

«Нейропластичность мозга — это его способность быть гибким, адаптироваться к повреждениям и включать различные компенсаторные механизмы. Это свойство существует у любого человека, даже у пожилого, хотя у пожилых людей оно может быть менее выражено из-за ограниченности резервов», — отметила специалист.

Кроме возраста, существуют и другие факторы, влияющие на способность мозга к восстановлению. Например, наличие у человека фоновых нарушений.

«Если у человека уже есть фоновые нарушения, то его резервы нейропластичности могут быть меньше. Например, если он перенес инсульт повторно, у него были черепно-мозговые травмы или другие заболевания, которые повредили головной мозг, например, энцефалопатия, то нейропластичность будет хуже и менее эффективной», — рассказала Супонева.

Для оценки резервов мозга используются магнитно-резонансная томография (МРТ), функциональная МРТ, транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) и электроэнцефалография. Они также позволяют увидеть изменения, происходящие в результате реабилитации, показать, эффективна ли она.

Подробнее о том, какие методы применяют для восстановления после инсульта сегодня — в интервью Супоневой «Газете.Ru».

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