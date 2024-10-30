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Ученые открыли новый штамм микроводорослей, поглощающий углекислый газ

AEM: цианобактерии из подводных вулканов растут за счет питания углеродом

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Elif Bayraktar/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из США и Италии обнаружила новый штамм цианобактерий, или микроводорослей, который особенно эффективно удаляет из воды углекислый газ. Исследование опубликовано в научном журнале Applied Environmental Microbiology (AEM).

Штамм нашли у берегов острова Вулькано к северу от Сицилии — среде, где море насыщено углеродом из-за неглубоких вулканических жерл.

«Этот встречающийся в природе штамм цианобактерий обладает рядом особенностей, которые могут быть полезны для человека, в том числе очень плотным ростом и естественной склонностью тонуть в воде, что делает Chonkus особенно интересным организмом для будущих работ по декарбонизации и биопроизводству», — отметил соавтор научной работы, доктор Макс Шуберт из Института Висса при Гарвардском университете.

Чтобы заставить целевые цианобактерии расти, исследователи воспроизвели условия, в которых быстрорастущие водоросли будут процветать: тепло, свет и обилие углекислого газа. В обогащенных культурах обнаружили два штамма быстрорастущих цианобактерий UTEX 3221 и UTEX 3222.

Команда сосредоточилась на UTEX 3222 из-за его одноклеточного размера, что облегчало сравнение с существующими штаммами цианобактерий.

UTEX 3222 производил более крупные колонии, чем другие известные быстрорастущие штаммы цианобактерий, и его отдельные клетки также были крупнее. За эту особенность его назвали Chonkus, что значит «Толстяк» в приблизительном переводе с английского.

«Толстяк» рос до более высокой плотности и имел более высокое общее содержание углерода по сравнению с другими штаммами.

Важно, что Chonkus быстро осел в плотный осадок, напоминающий «зеленое арахисовое масло» на дне пробирок с образцами, в то время как другие штаммы оставались взвешенными. Такое поведение особенно ценно для промышленной переработки, поскольку в настоящее время на концентрирование и сушку биомассы приходится 15–30% производственных затрат.

Команда считает, что «Толстяк» может стать сырьем для производства жирных кислот омега-3, антиоксиданта астаксантина и пищевой добавки спирулины.

Ранее ученые выяснили, каким образом водоросли различают цвета.

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