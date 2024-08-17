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Ученые выяснили, каким образом водоросли различают цвета

ProtSci: найден фоторецертор, делающий цианобактерии чувствительными к зеленому

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Elif Bayraktar/Shutterstock/FOTODOM

Японские ученые из Токийского столичного университета идентифицировали новый фоторецептор у цианобактерий, благодаря которому эти микроорганизмы воспринимают зеленый и бирюзовый свет. Исследование опубликовано в научном журнале Protein Science (ProtSci).

Цианобактерии, также известные как сине-зеленые водоросли, играют важную роль в глобальной экологии. Они считаются первыми организмами на Земле, которые производят кислород, используя свет для расщепления молекул воды. Этот химический процесс оказался дальним родственником фотосинтеза, наблюдаемого у растений.

Аппарат, который помогает таким процессам у цианобактерий, известен как цианобактериохромы (CBCR) — фоторецепторы основе аминокислот, специфичные для цианобактерий.

Команда обнаружила новый CBCR из семейства фоторецепторов, который должен быть чувствителен к красному и зеленому свету. CBCR связывает розовый пигмент, и реагирует на зеленые и бирюзовые оттенки.

Ученые проанализировали структуру и определили три ключевых аминокислотных остатка, оказавшимися ключевыми для этой реакции.

Исследователи отметили, что их открытие показывает удивительное разнообразие и пластичность CBCR, расширяя понимание механизмов цветового восприятия у сине-зеленых водорослей.

Ранее ученые раскрыли механизм подводного фотосинтеза водорослей.

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