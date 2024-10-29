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Ученые добились прорыва в перевозке антиматерии

ЦЕРН: облако протонов впервые удалось транспортировать с помощью грузовика

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CERN

Ученые Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) приблизились к решению проблемы перевозки антиматерии, успешно переместив специальную ловушку с облаком из 70 протонов с помощью грузовика. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Антиматерия — это встречающийся в природе класс частиц, который почти идентичен обычной материи, за исключением того, что заряды и магнитные свойства меняются местами. Антиматерия и материя взаимоуничтожаются при контакте.

По словам специалистов, им впервые удалось транспортировать свободные частицы в устройстве, которую можно открыть в другом месте и перенести его содержимое в новый эксперимент. Физики отметили, что доставка протонов означает, что то же самое можно сделать и с антипротонами.

Текущая ловушка для частиц состоит из сверхпроводящего магнита с криогенным охлаждением и вакуумной камеры, где частицы удерживают с помощью магнитных и электрических полей. Аппарат под названием BASE-STEP весит тонну и требует двух кранов для погрузки на грузовик.

Несмотря на габариты, BASE-STEP намного компактнее любой существующей системы для изучения антиматерии.

Во время тренировки ученые использовали захваченные протоны в качестве замены антипротонов. Хотя протоны есть в любом атоме, их очень сложно хранить в свободном состоянии, не давая превратиться в атомное ядро.

Эксперимент показал, что BASE-STEP может перевозить свободные частицы, однако эффективность установки ограничена количеством жидкого гелия, обеспечивающего сверхпроводимость магнита ловушки. Если транспортировка займет слишком много времени, магнитное поле исчезнет, а захваченные частицы пропадут при соприкосновении с обычным веществом.

Ранее ученые открыли самое тяжелое ядро антиматерии из когда-либо найденных.

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