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Ученые открыли самое тяжелое ядро антиматерии из когда-либо найденных

Nature: обнаружена частица из антипротона, антинейтронов и антигиперона

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Institute of Modern Physics

Международная группа физиков из Брукхейвенской национальной лаборатории в США обнаружили в ускорителях частиц самое тяжелое ядро антиматерии из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Физики обнаружили следы антиматерии среди следов частиц от 6 млрд столкновений на релятивистском коллайдере тяжелых ионов (RHIC).

Команда назвала новую частицу антигиперводород-4. Она состоит из одного антипротона, двух антинейтронов и одного антигиперона (бариона, содержащего странный кварк).

Ученые рассчитывают, что изучение необычной частицы позволит обнаружить некоторые ключевые различия между материей и антиматерией. Это поможет объяснить, почему Вселенная состоит из антиматерии, хотя антиматерия была создана в равном количестве в начале времен.

«Наши физические знания о материи и антиматерии таковы, что, за исключением наличия противоположных электрических зарядов, антиматерия имеет те же свойства, что и материя — ту же массу, то же время жизни до распада и те же взаимодействия.

Почему в нашей Вселенной доминирует материя, все еще остается вопросом, и мы не знаем полного ответа», — отметил соавтор работы, аспирант Института современной физики в Китае Цзюньлинь Ву.

Исследователи обнаружили, что и гиперводород-4, и его антиматерия-аналог антигиперводород-4, похоже, очень быстро исчезают.

Следующим шагом ученых станет сравнение масс античастиц и их противоположностей — частиц. Ученые надеются, что это может дать некоторые подсказки относительно того, как возникла наша насыщенная материей Вселенная.

Ранее ученые впервые создали космическую плазму из антиматерии в лаборатории на Земле.

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