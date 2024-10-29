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Ученые узнали астрономический объем воды, потребляемый сельским хозяйством

ERL: люди тратят в год почти 7 трлн кубометров воды на выращивание провизии

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Виталий Аньков/РИА Новости

Американские ученые из Техасского университета подсчитали объем воды, который мировое сельское хозяйство потребляет для выращивания основных культур. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Команда рассмотрела 175 видов сельхозкультур за период с 1990 по 2019 год с точки зрения их зеленого и синего водных следов. Зеленой водой называют поступающую из осадков влагу, а синей — полив из неглубоких грунтовых источников.

Анализ показал, что почти 80% проанализированных культур требовали меньше воды на тонну в 2019 году по сравнению с 1990-м годом. Однако повышение эффективности оказалось недостаточным, чтобы остановить рост глобального водного следа сельского хозяйства. За последние 30 лет он увеличился почти на 30% и достиг 6,8 трлн кубометров в год, или около 2400 литров на каждого жителя планеты в день.

Почти 90% общего прироста произошло в период с 2000 по 2019 год, что авторы связывают с тремя основными социально-экономическими факторами.

Во-первых, ускоренная глобализация и экономический рост существенно увеличили потребление различных импортных культур и продуктов растениеводства. Во-вторых, мировые диеты сместились в сторону более водоемких продуктов, таких как продукты животного происхождения, подслащенные напитки, а также сладкие и жирные продукты.

В-третьих, энергетическая безопасность многих правительств стимулировала производство биотоплива на основе сельскохозяйственных культур.

Согласно исследованию, крупнейшими потребителями воды являются Индия, Китай и США. Однако общее увеличение водного следа произошло в основном в тропиках, что часто сопровождается другими экологическими последствиями, включая вырубку лесов и потерю биоразнообразия.

Авторы предполагают, что большой потенциал сохраняется в повышении продуктивности использования воды для выращивания культур, переносе производства в регионы с меньшим дефицитом воды, более широком внедрении менее водоемких рационов питания и минимизации потребности в биотопливе первого поколения.

Ранее ученые выяснили, сколько воды находится в грунтовых источниках по всему миру.

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