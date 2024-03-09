Ученые выяснили, сколько воды скрыто в недрах Земли

Канадские ученые установили запасы воды в земной коре. Согласно расчетам, в недрах нашей планеты содержится 43,9 млн кубических километров. Это больше водных ресурсов во всех ледниках Земли вместе взятых. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Для сравнения, льды Антарктики вмещают в себе 27 млн кубических километров воды, а ледники Гренландии — 3 млн кубических километров. В остальных ледниках Земли находится 158 тыс. кубических километров.

Согласно предыдущим изысканиям, в верхних слоях земной коры располагалось 22,6 млн кубических километров водных ресурсов в виде грунтовых вод.

Новое исследование увеличило эту оценку более чем вдвое за счет анализа не только кристаллических пород с низкой пористостью, таких как гранит, но и более пористых осадочных пород.

Неглубокие водоносные горизонты подземных вод, в основном пресные, используются для питья и орошения. Напротив, глубокие грунтовые воды соленые и не могут легко циркулировать или вытекать на поверхность, что в значительной степени отсекает их от остальной воды планеты, отметили авторы научной работы.

Ученые уточнили, что океаны остаются крупнейшим водным резервуаром на Земле, вмещающим 1,3 млрд кубических километров воды.

Ранее ученые заявили об угрозе истощения запасов грунтовых вод на Земле.