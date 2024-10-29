Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Леус: комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем и разрушилась 28 октября

close
NASA

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не смогла пережить сближения с Солнцем, она разрушилась 28 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Комета C/2024 S1 — ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им 28 октября около 10 утра (мск), что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием», — отметил он.

14 октября научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость была сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была впервые обнаружена 9 января 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Китай) и независимо зафиксирована на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля того же года. 12 октября комета прошла перигей — минимальное расстояние до Земли — около 70 млн километров, сообщал Московский планетарий.

Ранее астрономы ответили на слухи о приближении к Земле «второй Луны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами