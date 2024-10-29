Комета ATLAS не пережила сближения с Солнцем

Комета C/2024 S1 (ATLAS) не смогла пережить сближения с Солнцем, она разрушилась 28 октября. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Комета C/2024 S1 — ATLAS не пережила сближения с Солнцем и была, судя по поступающим видео, разрушена им 28 октября около 10 утра (мск), что лишило нас возможности наблюдать за еще одним интересным астрономическим событием», — отметил он.

14 октября научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров заявил, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом, ее яркость была сопоставима с яркостью главной звезды в созвездии Лира — Вегой.

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была впервые обнаружена 9 января 2023 года в обсерватории Цзыцзиньшань (Пурпурная гора, Китай) и независимо зафиксирована на 50-см телескопе проекта ATLAS в Южной Африке 22 февраля того же года. 12 октября комета прошла перигей — минимальное расстояние до Земли — около 70 млн километров, сообщал Московский планетарий.

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