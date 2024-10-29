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В России создана виртуальная среда для групповой реабилитации после инсульта

Врач Супонева: в России создана виртуальная среда для нейрореабилитации

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В России появилась виртуальная среда для группового восстановления после инсульта, об этом «Газете.Ru» рассказала директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Наталья Супонева.

«VR открывает новые горизонты в выполнении упражнений, направленных на улучшение двигательных навыков, баланса, координации и восстановление когнитивных функций, например, памяти, внимания и коммуникации. Более того,VR открывает возможности для командных тренировок. Сейчас мы создали виртуальную среду, в которой люди из разных помещений, даже из разных городов, могут погрузиться в единое виртуальное пространство и выполнять общие задачи, например, купить продукты для приготовления салата», — рассказала Супонева.

По ее словам, такая терапия приносит более ощутимый эффект. Кроме того, тренировки в виртуальной среде помогают поддерживать мотивацию больного.

«Поддержание интереса и желания восстанавливаться особенно важно для пациентов, перенесших инсульт. Многие из них испытывают апатию и нежелание заниматься из-за депрессии или других факторов. VR становится настоящим спасением, позволяя разнообразить тренировки и сделать их более длительными. Благодаря таким погружениям люди меньше устают и могут заниматься дольше, что приводит к большему эффекту от занятий», — заключила специалист.

Подробнее о том, какие методы применяют для восстановления после инсульта сегодня, — в интервью Супоневой «Газете.Ru».

Ранее врач назвал фактор, позволяющий прогнозировать деменцию после инсульта.

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