Найден фактор, позволяющий прогнозировать деменцию после инсульта

После перенесенного инсульта слабое рукопожатие может свидетельствовать о повышенном риске развития сосудистой деменции, об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта «Деменция.net» Кирилл Прощаев.

«Важно отметить, что прямой связи между силой рукопожатия и деменцией нет. Не стоит ставить диагноз на основе одного только этого фактора. Для определения причин слабого рукопожатия необходимо обратиться к врачу. Тем не менее «сила кисти» является важным маркером здоровья и может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний как прогностический критерий», — отметил врач.

Например, слабая сила кисти является одним из признаков саркопении, возрастной потери мышечной массы и силы, что является таким маркером негативного прогноза для гериатрического статуса при сердечно-сосудистой патологии.

«Слабое рукопожатие также свидетельствует о неблагополучном течении сердечно-сосудистой патологии, в частности хронической сердечной недостаточности и является маркером ее неблагоприятного течения. Но что касается деменции, то прямой связи, безусловно, нет», – рассказал врач.

По его словам, при наличии слабого рукопожатия не нужно ставить себе диагноз, лучше обратиться к врачу-гериатру для установления точных причин слабости в руках.

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