Ученые нашли способ радикально удешевить производство культивированного мяса

Американские ученые из Центра клеточного сельского хозяйства (TUCCA) в Университете Тафтса предложили способ значительно удешевить выращивание культивированного мяса. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports Sustainability (CRS).

Биотехнологи с помощью генных модификаций создали говяжьи мышечные клетки, которые производят свои собственные факторы роста фибробластов (FGF). FGF — это особые соединения, которые запускают клеточный рост скелетных мышц.

«FGF не совсем питательное вещество. Это больше похоже на инструкцию клеткам вести себя определенным образом. Мы спроектировали стволовые клетки бычьих мышц таким образом, чтобы они производили эти факторы роста», — уточнил ведущий исследователь Эндрю Стаут.

До сих пор факторы роста приходилось добавлять в питательную среду извне. Факторы роста, изготовленные из рекомбинантного белка и продаваемые промышленными поставщиками, составляют большую часть стоимости производства культивируемого мяса (до или более 90%).

Поскольку эти вещества быстро распадаются в среде для культивирования клеток, их необходимо вводить каждые несколько дней. Удаление этого ингредиента из питательного раствора приведет к огромной экономии средств.

Ученые заверили, что не добавляли в клетки говядины чужеродные гены, а просто отредактировали уже имеющиеся. По словам исследователей, аналогичный способ должен сработать для курятины, свинины, рыбы и других видах мяса, поскольку все они нуждаются в FGF.

Ранее ученые изобрели новый метод регенерации мышечной ткани.