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Крупнейшим рыбам на Земле грозит голод из-за климата, выяснили ученые

STTE: потепление океана истощит источники пищи китовых акул к 2100 году

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Shutterstock

Австралийские ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу, что будущее изменение климата может подорвать кормовую базу китовых акул — крупнейших рыб на Земле, которые находятся под угрозой исчезновения. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STTE).

Подтвержденные наблюдениями размеры китовых акул составляют не менее 12,6 метра в длину, однако расчеты показывают, что некоторые особи могут вырастать до 18 и даже до 20 метров, а их масса способна превышать 30 тонн, что сравнимо с весом взрослого кашалота.

Используя биотелеметрию и переносимые акулами электронные метки, команда оценила влияние температуры на метаболизм и передвижение морских гигантов.

Исследование показало, что температура в местах скопления китовых акул в Индийском океане может повыситься на 4,9°C к 2100 году. Это увеличит скорость метаболизма акул и их потребность в энергии.

Потепление климата также приведет к сокращению популяции зоопланктона — основного источника пищи этого вида рыб.

По словам авторов статьи, исследование должно привлечь внимание к необходимости защиты обитателей мирового океана в условиях меняющегося климата.

Ранее ученые выяснили, что рогатые акулы помогают очищать дно от вредоносных морских ежей.

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