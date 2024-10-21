Ученые доказали эффективность домашнего лечения депрессии электротоком

Британские ученые из Университета Восточного Лондона при участии коллег из США доказали, что транскраниальная стимуляция мозга постоянным током (tDCS) в домашних условиях эффективна против депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

В ходе тестов 174 человека с тяжелой депрессией получили шлем для tDCS. Устройство содержит два электрода, подающих слабый ток силой до двух миллиампер в область лба.

Метод tDCS заставляет нейроны в лобных областях мозга активироваться более активно, что, как полагают, оказывает благотворное влияние на более широкую сеть мозга, затронутую депрессией.

Десятинедельный курс терапии контролировался в реальном времени по видеосвязи. Первые три недели участники еженедельно проводили пять 30-минутных сеансов, а в последующие семь недель — по три получасовых сессии стимуляции в неделю.

В то время как половина участников, как и ожидалось, получила электрическую стимуляцию мозга, другая половина проходила «неактивную» терапию, когда устройство подавало кратковременный слабый ток в начале и в конце сеанса, но в остальном не обеспечивало никакого воздействия.

Уровень ремиссии в группе действующей стимуляции мозга составил 44,9% по сравнению с 21,8% в неактивной контрольной группе.

По словам ученых, процедура tDCS безопасна для здоровья человека. Чтобы не допустить побочных эффектов, устройство автоматически отключается через 30 минут после начала работы.

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