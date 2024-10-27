Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ингредиент энергетических напитков эффективен против атеросклероза, выяснили ученые

JERP: таурин уменьшил атеросклеротические бляшки в сонной артерии у мышей

close
Shutterstock/1take1shot

Группа ученых из Китайского фармацевтического университета установила, что пищевая добавка таурин может ослабить атеросклероз. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Exploratory Research in Pharmacology (JERP).

Таурин — серосодержащая аминокислота, связанная с работой нервной системы, развитием мышц и поддержанием здоровья сердца. Она снижает уровень сахара в крови и улучшает физическую выносливость.

Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, возникающее из-за нарушения липидного и белкового обмена и сопровождающееся отложением холестерина и некоторых фракций липопротеинов в просвете сосудов.

По словам исследователей, таурин входит в состав многих энергетических напитков. Однако эти продукты зачастую повышают артериальное давление, что служит ключевым фактором риска атеросклероза.

В ходе эксперимента команда измерила содержание таурина в плазме крови у 105 мышей с различными степенями ишемической болезни сердца, а также у 40 здоровых животных.

Оказалось, что при остром инфаркте миокарда уровень таурина в организме значительно повышается по сравнению с тем же показателем у грызунов без проблем с сердцем.

Кроме того, введение таурина в организм мышей в течение четырех дней подряд существенно сократило площади атеросклеротических бляшек в сонной артерии. Но вместе с тем вещество нарушило стабильность этих отложений.

По словам ученых, пищевые добавки с таурином нужно использовать с осторожностью при наличии проблем с сосудами.

Ранее исследователи нашли новый путь для снижения уровня холестерина в организме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами