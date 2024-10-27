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Ученые предложили новую теорию, откуда у людей возникли поцелуи

EvoAnth: человеческие поцелуи могли произойти от поведения предков обезьян

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Depositphotos

Британские ученые из Университета Уорика предложили теорию возникновения поцелуев у людей. Согласно их предположению, это действие связано с поведением по уходу за собой, существовавшим еще у предков человекообразных обезьян. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Anthropology (EvoAnth).

Поцелуй — это универсальный метод демонстрации знаков привязанности, близости или социальной связи хорошо регулируемым образом, но зарождение поцелуев — предмет длящихся дебатов.

При поиске параллелей в мире животных, не относящихся к человеку, сложно найти поведение, которое соответствует форме и функции человеческого поцелуя. Среди обезьян целуются только шимпанзе и бонобо.

В новом исследовании ученые предположили, что предки обезьян занимались уходом за собой, вытягивая губы и всасывая мусор и паразитов с шерсти. Эту догадку назвали «гипотезой последнего поцелуя груминга».

Сравнивая поведение по уходу за собой у разных видов приматов и человеческих обществ, исследование подтверждает идею о том, что поцелуи служат символическим жестом для сигнализации и укрепления социальных и родственных связей.

В то время как другие не-обезьяньи приматы участвуют в деятельности по установлению социальных связей, они совершенно другие. Приводится пример обезьян-капуцинов, которые демонстрируют свою социальную связь, засовывая пальцы в глаза и ноздри тех, кто им дорог.

Ученые также выяснили, что романтические поцелуи приняты в менее чем половине (46%) из 168 человеческих культур. Это значит, что большая часть человечества не практикует поцелуи или даже считает их отвратительными.

Ранее исследователи узнали, почему женщины целуются охотнее мужчин.

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