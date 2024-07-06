Оценить партнера по вкусу и запаху. Почему женщины больше любят целоваться В университете Нью-Йорка выяснили, что большинство мужчин готовы к сексу без поцелуев

Романтические отношения невозможно представить без поцелуев. При этом мужчины и женщины по-разному к ним относятся. Ученые из Нью-Йоркского университета утверждают, что для прекрасного пола поцелуи важнее. С помощью прикосновений губ женщины оценивают партнеров и отношения с ними. Во Всемирный день поцелуев «Газета.Ru» узнала у психолога, что такая ласка на самом деле говорит о связи между людьми.

Поцелуй как способ собрать информацию

Для женщин характерно придавать большее значение поцелуям, уверяют исследователи из Нью-Йоркского университета. Они установили, что с помощью прикосновения губ представительницы прекрасного пола оценивают партнера и свои отношения с ним. Мужчины же, напротив, придают меньшее значение поцелуям, особенно если речь идет о краткосрочных отношениях. В отличие от женщин, большинство из них (более 50%) готовы заниматься сексом с кем-то без такой ласки, прекрасному же полу важно поцеловать человека перед близостью . Причем если женщине не понравится результат, то и секса с человеком она планировать не будет.

Так, женщины оценивают дыхание человека, вкус его губ, а также состояние зубов при принятии решения о поцелуе или его продолжении. Важно, чтобы не возникало неприятных ощущений. Дело в том, что поцелуи могут предоставить информацию о здоровье человека и его гормональном статусе , поскольку сальные железы расположены на лице с высокой плотностью и регулируются половыми гормонами. Вкус и запах изо рта человека тоже могут указывать на проблемы со здоровьем или их отсутствие, что имеет значение с точки зрения размножения.

По словам кандидата психологических наук, клинического психолога, доцента кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» МГППУ Юлии Кочетовой, в момент поцелуя происходит чрезвычайно богатый и сложный обмен постуральными, тактильными и химическими сигналами. Например, первый поцелуй между партнерами может оказать сильное влияние на последующие отношения. Некоторые исследователи считают, что поцелуи могут активировать эволюционировавшие механизмы, препятствующие размножению генетически несовместимых особей.

«Об этом факте говорила еще антрополог Хелен Фишер, преподаватель Ратгерского университета в Нью-Джерси. Идея заключалась в том, что поцелуй — это способ собрать информацию о партнере. Реакция на поцелуй отдаляет от потенциального партнера или сближает с ним. Когда мы целуемся, чувствуем вкус и аромат другого человека, видим его, и, наконец, собираем огромное количество информации. В представленном исследовании 59% мужчин и 66% женщин отмечали, что после первого поцелуя у них может внезапно пропасть интерес к партнеру. Таким образом, во время поцелуя на биологическом и психологическом уровнях выясняется дальнейшее развитие отношений», — рассказала психолог.

Что говорят поцелуи об отношениях

Кроме биологического аспекта, поцелуи также важны и для психологической стороны отношений. По словам Кочетовой, значение поцелуев и телесного контакта, достаточно высоко для психического развития человека. В частности для ребенка — благодаря прикосновениям и поцелуям возникает привязанность к матери, которая способствует его дальнейшему развитию и освоению окружающего мира.

«Но такой телесный контакт важен не только для детей, но и для взрослых — прикосновения и поцелуи способствуют снижению стресса, тревоги, апатии и даже способны бороться с бессонницей. И связано это, в первую очередь, со стимуляцией нервных окончаний на кожном покрове. Кроме того, некоторые ученые отмечают, что во время поцелуев вырабатываются эндорфины, окситоцин, что тоже снижает уровень стресса и тревоги, а также может вызывать чувство доверия и привязанности. Все это помогает построить более крепкие отношения. В пользу этой теории говорит и тот факт, что целуются не только люди, но и некоторые виды обезьян», — отметила эксперт.

По данным исследования Нью-Йоркских ученых, и мужчины, и женщины используют поцелуи как механизм установления связи и придают большее значение поцелуям с партнерами в долгосрочных отношениях, чем в краткосрочных. Это объясняется тем, что в этом случае такая ласка создает большую эмоциональную близость.

«Некоторые ученые считают, что поцелуи — это социально приобретенное поведение. Поцелуй выражает чувства к другому человеку и является важным социальным сигналом. В качестве подтверждения своей точки зрения они приводят аргументы о том, что у некоторых народов целоваться не принято или даже считается чем-то отталкивающим. Часто в парах поцелуи могут формировать привязанность, а количество поцелуев прямо пропорционально удовлетворенности отношениями партнеров. Поэтому люди, не заинтересованные в построении длительных отношений, могут избегать поцелуев. Поцелуи также можно рассматривать как средство соблазнения партнера и попытки склонить его к более интимным отношениям, поскольку они провоцируют химические реакции в организме», — объяснила Кочетова.

Все дело в феминности

Так почему же женщины уделяют поцелуям больше внимания, чем мужчины? По словам психолога, они более чувствительны и больше нуждаются в таком виде близости из-за своей феминности.

«Конечно, все индивидуально, но, если брать среднюю температуру по больнице, то для женщин поцелуй — это больше акт доверия, построения близких отношений, нежели для мужчин. Также женщины в большей степени, чем мужчины, направлены на построение отношений. Это тоже может объяснять, почему они придают поцелуям большую значимость. В целом, с точки зрения гендерной психологии, более феминные люди (а чаще всего это женщины) бывают более мягкими, чувствительными, более тревожными и в целом более заинтересованными в любви, семье. Для такого человека будет важнее, чем для менее чувствительного, как к нему относится другой, какой уровень привязанности есть, действительно ли в отношениях все в порядке и т. д. Этим и могут объясняться результаты исследования, которые говорят о том, что для женщин поцелуи более важны, чем для мужчин», — заключила Кочетова.