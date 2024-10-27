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Трудное детство способствует зависимости от TikTok, выяснили ученые

CHB: пережитые в детстве невзгоды усиливают тягу к коротким видео в 4,7 раза

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Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Группа ученых из Китайского университета геонаук в Ухане обнаружила связь между негативным детским опытом и риском развития зависимости от онлайн-платформ с короткими видеороликами, такими как TikTok. Исследование опубликовано в научном журнале Computers in Human Behavior (CHB).

Сервисы с небольшими видео очень популярны среди молодых пользователей, которых привлекает динамичный и увлекательный контент. Значительная часть студентов в Китае ежедневно проводит много времени в подобных приложениях.

Исследовательская группа собрала данные 11425 студентов в Ухане. Для оценки ученые провели подробный опрос, который классифицировал негативный опыт по типам, таким как пренебрежение, насилие, семейная дисфункция и подверженность насилию вне семьи. Каждый тип пережитых событий вносил вклад в общую оценку участника.

Исследователи обнаружили, что студенты, которые сообщили о большем количестве негативных событий в детстве — в частности, пренебрежении и насилии — с большей вероятностью демонстрировали признаки зависимости от коротких видеороликов.

Те, у кого было пять или более типов неблагоприятных событий в детстве, имели в 4,7 раза больший риск развития зависимости от коротких видео по сравнению с теми, у кого такого опыта не было.

Кроме того, исследование показало, что устойчивость и удовлетворенность жизнью играют важную посредническую роль. В частности, студенты, которые пережили неблагоприятный детский опыт, как правило, сообщали о более низких уровнях устойчивости и удовлетворенности жизнью. Эти низкие баллы, в свою очередь, были связаны с более высокими показателями зависимости от коротких видео.

Устойчивость и удовлетворенность жизнью выступали в качестве буферов: более высокие уровни этих факторов, по-видимому, защищали студентов от чрезмерной зависимости от коротких видео как механизма преодоления.

Когда эти барьеры были низкими, студенты с большей вероятностью обращались к коротким видео для мгновенного удовлетворения, возможно, как к способу справиться с неразрешенным эмоциональным стрессом из детства.

Ранее ученые выяснили, что отказ от порно может вызвать состояние, похожее на наркотическую «ломку».

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