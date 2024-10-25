Ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга

Гипертония, диабет и повышенный уровень холестерина могут увеличивать риск инсульта, деменции и депрессии в более позднем возрасте. При этом у ведущих здоровый образ жизни в среднем меньше рисков для здоровья мозга. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали, как на здоровье мозга влияют восемь факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний: диета, активность, курение, вес, сон, уровни давления, сахара и холестерина в крови.

Были использованы данные 316 тысяч человек со средним возрастом 56 лет. Их разделили на три группы по приверженности здоровому образу жизни: оптимальная, промежуточная и низкая.

После поправки на возраст, пол и расу анализ показал, что группа низкой приверженности здоровому образу жизни вдвое чаще страдала от плохого здоровья мозга, чем группа оптимальной приверженности. Это означает, что они чаще болели депрессией, инсультом или деменцией. Промежуточная группа болела на 37% чаще, чем оптимальная.

Чтобы подтвердить свои результаты, исследователи повторили анализ в группе из 68 тысяч пациентов и получили аналогичные результаты. Работа не доказывает, что нездоровый образ жизни вызывает депрессию, инсульт и деменцию. Однако следование здоровому образу жизни может значительно снизить риски этих заболеваний.

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