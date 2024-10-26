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Искусственный интеллект может предсказать риск летального исхода по ЭКГ в 78% случаев

Lancet: ИИ точно предсказывает летальный исход по ЭКГ в 78% случаев

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Freepik

Искусственный интеллект может по данным ЭКГ предсказать риски развития и ухудшения заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале Lancet Digital Health.

Электрокардиограмма (ЭКГ) записывает электрическую активность сердца и является одним из наиболее популярных медицинских обследований в мире. Большой объем данных (миллионы ЭКГ) позволил ученым обучить модель искусственного интеллекта для прогноза заболеваний и летального исхода. При этом ИИ был точнее и быстрее, чем кардиолог, а также мог обнаружить небольшие изменения.

Тест показал, что модель ИИ может правильно определить риск летального исхода за 10 лет после ЭКГ в 78% случаев. Система может предсказать будущие проблемы с сердечным ритмом, инфаркты и развитие сердечной недостаточности с высоким уровнем точности.

Теперь ученые планируют проверить, может ли ИИ помочь пациентам избежать заболеваний и летального исхода. В будущем исследование поможет врачам находить болезнь раньше и определять пациентов с высоким риском летального исхода, которым нужна приоритетная помощь.

Ранее искусственный интеллект помог ученым найти тысячи переключателей генов.

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