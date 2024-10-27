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Врачи объяснили, с чем связана «похмельная тревога»

The Conversation: похмельная тревога связана с выведением алкоголя из организма

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Тревожность после похмелья поражает около 22% людей, выпивающих в компании. Она происходит из-за нарушения баланса определенных веществ в мозге. Об этом врачи из США рассказали The Conversation.

Сердцебиение, прокручивание диалогов накануне, неспособность расслабиться — симптомы «похмельной тревожности». Некоторые люди не могут подавить ее, что делает даже простые задачи непосильными.

Это связано с тем, что алкоголь — депрессант нервной системы. Он изменяет работу нейротрансмиттеров — веществ, отвечающих за передачу сигналов в мозге. Сначала алкоголь приводит к расслаблению и спокойствию из-за повышения уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и уменьшения уровня глутамата.

Однако по мере выведения алкоголя из организма ситуация возвращается к норме, и происходит обратный эффект: уровень ГАМК понижается, глутамата — повышается. Это заставляет нервную систему перевозбуждаться и приводит к чувству тревоги.

Вероятность похмельной тревоги во многом зависит от наследственности. Это объясняется тем, что именно гены отвечают за переработку алкоголя.

Также тревога чаще возникает у людей, которые неадекватно вели себя во время употребления алкоголя. Смущение после этого заставляет прокручивать ситуации и чувствовать тревогу. Это часто встречается у людей, которые склонны к тревожности по жизни.

Лучший способ предотвратить тревожность от похмелья — ограничить потребление алкоголя. Как правило, чем больше выпил человек, тем выраженнее симптомы похмельной тревоги. Утром лучше всего сосредоточиться на физическом восстановлении, пить много воды, есть, отдыхать. Могут помочь медитации осознанности или глубокое дыхание, ведение дневника или разговор с другом для выражения беспокойства и избавления от ощущения изолированности.

Ранее врач предупредила об опасности витаминных капельниц против похмелья.

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