Врач предупредила об опасности витаминных капельниц

Витамины могут вызвать аллергическую реакцию вплоть до летального исхода. Об этом НСН рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Лечить любого пациента должен врач, который изучает анализы, прежде чем назначить препарат. Не нужно ставить капельницы по совету друзей, соседей или коллег. У пациента ранее могло не быть аллергии на витамины группы B, но реакции организма меняются. Даже витамин C может вызвать аллергическую реакцию», — объяснила Романенко.

Также к летальному исходу после капельницы может привести реакция, связанная с хроническим заболеванием, о котором пациент не знал.

До этого капельница от похмелья привела к летальному исходу у мужчины из Казани. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчина хотел вместе с женой делать инъекции с витаминами. Но косметолог перепутала препараты, и пациент получил капельницу от похмелья. У мужчины открылось желудочно-кишечное кровотечение, врачи не смогли спасти его.

Врач подчеркнула, что при алкогольном отравлении можно обратиться к врачу. Он подберет лечение в зависимости от симптомов и заболеваний человека. Обычно в больнице снимают интоксикацию, также могут быть полезны некоторые витамины. Однако при наличии хронических заболеваний многие препараты противопоказаны, поэтому универсальных капельниц от похмелья не существует.

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