Названа главная опасность роллов и суши для беременных

Для беременных суши и роллы могут нести серьезную опасность из-за риска заражения инфекциями. Основная угроза — листерия — бактерия, которая может присутствовать в пище, включая сырую рыбу. Об этом «Газете.Ru» рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Ирина Соломахина.

«Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией листерией. У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Однако беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — отметила врач.

Симптомы листериоза у беременных часто напоминают грипп: лихорадка, озноб, боли в мышцах, тошнота, диарея. Однако гораздо опаснее осложнения, к которым может привести это заболевание: заражение плода, выкидыш, преждевременные роды или внутриутробная гибель ребенка. Возможно внутриутробное инфицирование плода через плаценту, а также при рождении ребенка в результате заглатывания околоплодных вод и прохождения через родовые пути больной листериозом матери.

«Заражение матери листериозом происходит при употреблении продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку. Рыба, мясо, сыры, непастеризованные молочные продукты, а также сырые овощи и фрукты могут стать источниками инфекции. Особенно высок риск при употреблении блюд из сырой рыбы. Важно понимать, что температура 100ºС убивает бактерию, поэтому запеченные роллы или другие термически обработанные блюда безопаснее. Однако полагаться на качество приготовления в ресторанах или кафе рискованно, особенно для беременных. Даже компании, предлагающие «безопасное» суши для будущих мам, не могут гарантировать полное соблюдение всех санитарных норм», – подчеркнула доктор.

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