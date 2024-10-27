Назван фактор риска нездоровья мозга в среднем возрасте

У тех, кто имеет трудности с засыпанием и крепким сном в раннем среднем возрасте, появляется больше признаков нездоровья мозга в позднем среднем возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

«Наше исследование, в котором использовались сканирование мозга для определения возраста головного мозга участников, предполагает, что плохой сон связан с ускорением старения мозга на три года в среднем возрасте», — рассказали ученые.

В эксперименте приняли участие 589 человек со средним возрастом 40 лет в начале исследования. С помощью анкет они рассказали о своем сне, а также им провели сканирование мозга в начале исследования и через 15 лет. Для определения возраста мозга использовали машинное обучение.

Наличие двух-трех проблем со сном (его дефицит, сложности с засыпанием, частые пробуждения и так далее) было связано с ускорением старения мозга на 1,6 года по сравнению с теми, у кого не было проблем со сном. У имевших более трех проблем со сном мозг был старее на 2,6 года.

Результаты подчеркивают важность решения проблем со сном для сохранения здоровья мозга, включая поддержание постоянного графика сна, физическую активность в течение дня, избегание кофеина и алкоголя перед сном и использование методов релаксации.

Ранее ученые выяснили, какие ошибки в среднем возрасте вредят здоровью мозга.