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Ученые обнаружили токсичные «вечные химикаты» в бутилированной воде по всему миру

ACS ES&T Water: 99% бутилированной воды в 15 странах содержит вещества ПФАС

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Freepik.com

Международная группа ученых из Бирмингемского университета в Великобритании и Южного научно-технологического университета в Китае нашла перфторалкильные соединения (ПФАС) в водопроводной и бутилированной воды в разных странах мира. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water.

ПФАС широко применяются в промышленности, пенах для пожаротушения и при производстве потребительских товаров из-за их водоотталкивающих и пятноотталкивающих свойств. ПФАС почти не разлагаются в естественных условиях, из-за чего их называют «вечными химикатами».

Известно, что эти соединения вызывают неблагоприятные последствия для здоровья, такие как ослабление иммунного ответа на вакцинацию, нарушение функции печени, снижение веса новорожденных и повышенный риск развития некоторых видов рака.

В новой работе команда проанализировала пробы воды 87 брендов из 15 стран мира и нашла перфтороктановую кислоту (ПФОА) и перфтороктановый сульфонат (ПФОС) более чем в 99% образцов бутилированной воды.

Исследование показало, что такие меры, как кипячение и/или фильтрация активированным углем (обычно с использованием фильтра-кувшина) могут существенно снизить концентрацию ПФАС в питьевой воде, при этом степень удаления составляет от 50% до 90% в зависимости от типа соединений и типа очистки.

Ранее ученые выяснили, что ПФАС могут загрязнять грунтовые воды более 40 лет.

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