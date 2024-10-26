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Ученые впервые расшифровали ДНК героя древнескандинавской саги

iScience: ученые впервые расшифровали ДНК героя древнескандинавской саги

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Ученые впервые смогли расшифровать ДНК человека, ставшего героем древнескандинавской саги. Об этом сообщает портал iScience.

Отмечается, что «Сага о Сверрире» рассказывает историю норвежского короля Сверрира Сигурдссона. Враги короля напали на замок Сверреборг и бросили его в замковый колодец с питьевой водой, после чего завалили мужчину камнями.

В 1938 году во время раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней нашли останки, но извлечь их было невозможно. Однако это удалось сделать в 2016 году.

Тогда ученые провели радиоуглеродный анализ фрагмента ребра и расшифровали ядерный геном человека из замка Сверресборг.

Выяснилось, что мужчина жил примерно 800 лет назад, как раз во время событий, описанных в саге. Его могли использовать как биологическое оружие — для загрязнения питьевой воды в колодце или заражения, если при жизни мужчина был чем-то болен.

До этого ученые нашли в Италии останки голубоглазого мальчика, жившего 17 тысяч лет назад.

Ранее в Норвегии археологи нашли древние рунические надписи.

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