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Ученые нашли в Италии останки голубоглазого мальчика, жившего 17 тыс. лет назад

NatComms: анализ ДНК восстановил внешность ребенка ледникового периода

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Shutterstock

Итальянские ученые из Флорентийского университета узнали внешность ребенка, жившего 17 тыс. лет назад в пещере Гротта-делле-Мура на юге Аппенинского полуострова. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Как показал анализ останков из пещерного захоронения, скелет принадлежал мальчику, который скончался в возрасте года и четырех месяцев.

Анализ ДНК показал, что у ребенка были мутации в двух генах — TNNT2 и MYBPC3 — участвующих в производстве белков сердечной мышцы. Такие мутации часто приводят к гипертрофической кардиомиопатии — генетическому заболеванию, при котором стенки левого желудочка со временем утолщаются и становятся жесткими.

В результате сердце не может получать или выкачивать достаточно крови при сокращениях. Вероятно, это и стало причиной столь недолгой жизни, отметили специалисты.

Мальчик был генетически связан с группой охотников-собирателей ледникового периода, произошедшей от предковой группы под названием кластер Виллабруна.

Ученые также выяснили, что у ребенка были голубые глаза, смуглая кожа и темные вьющиеся волосы.

Исследователи предполагают, что врожденные проблемы со здоровьем у младенца могли возникнуть из-за кровосмешения, поскольку его родители, по всей видимости, были двоюродными братом и сестрой.

Ранее ученые расшифровали древнейшую ДНК человека в Южной Африке.

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