Ученые установили местоположение последней из неизвестных сверхновых

Ученые установили точное расположение последней необъяснимой исторической сверхновой. Результаты опубликованы в The Astrophysical Journal Letters (ApJL).

В 1181 году новая звезда засияла возле созвездия Кассиопеи. Спустя полгода она исчезла, что было зафиксировано китайскими и японскими наблюдателями. На самом деле они увидели сверхновую — одну из немногих, задокументированных до изобретения телескопов. Вспышки сверхновых происходят, когда из-за взрыва звезда резко увеличивает свою светимость, а затем объект затухает.

Сверхновая получила имя SN 1181, но ученые долго не могли найти конкретную звезду, которую видели древние астрономы.

В новом исследовании ученые использовали данные спектрографа KCWI, расположенного на высоте более 4000 метров в обсерватории Кека на Гавайях. Они создали трехмерную карту места, в котором могла находиться SN 1181.

Оказалось, что при взрыве сверхновой произошел выброс материала звезды со скоростью около тысячи километров в секунду. Используя эту скорость, ученые смогли подтвердить, что на Земле взрыв сверхновой был бы виден в 1181 году.

Ранее корабль Crew Dragon с российским космонавтом вернулся на Землю.