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В России появится центр генетических ресурсов

Путин подписал указ о создании национального центра генетических ресурсов

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Mikhail Gerasimov/Shutterstock

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого на базе Курчатовского института будет создан национальный центр генетических ресурсов микроорганизмов. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

Он будет создан «в целях обеспечения научно-технологического развития РФ и комплексного решения задач ускоренного развития генетических технологий».

В августе Путин подписал указ о создании на базе Курчатовского института национального центра генетических ресурсов автохтонных сортов винограда.

Новый центр займется формированием и пополнением национального каталога особо ценных образцов генетических ресурсов этих ягод, а также разработкой методик получения, хранения, оценки и их использования. Координировать работу будет Межведомственная комиссия по вопросам формирования, сохранения и использования коллекций вышеуказанных автохтонных сортов винограда.

Ранее политолог назвал Россию великой научной державой.

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