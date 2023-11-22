Ученые выяснили, может ли полет в космос вызвать проблемы с эрекцией

Американские ученые из Университета штата Флорида изучили воздействие условий космоса на репродуктивное здоровье. Исследование опубликовано в научном журнале Federarion of American Societes for Experimental Biology (FASEB).

Во время полетов за пределы Земли человек подвергается воздействию высокого уровня космического излучения и невесомости. Как показали имитационные эксперименты на крысах-самцах, эти факторы способны негативно влиять на сосудистые ткани организма, связанные с эректильной дисфункцией. При этом эффект может сохраняться даже после периода длительного восстановления.

По словам ученых, для изменений в сосудистых тканях достаточно относительно низких доз космической радиации. Микрогравитация также участвует в этом процессе, но в меньшей степени, и ее действие в первую очередь связано с увеличением окислительного стресса в клетках. Эту проблему можно исправить с помощью различных антиоксидантов, отметили специалисты.

«Поскольку пилотируемые полеты в космос запланированы на ближайшие годы, эта работа показывает, что репродуктивное здоровье астронавтов следует тщательно контролировать по их возвращении на Землю.

Хотя негативное воздействие галактического космического излучения было длительным, функциональные улучшения, вызванные острым воздействием на окислительно-восстановительные пути и пути оксида азота в тканях, позволяют предположить, что эректильная дисфункция поддается лечению», — отметил автор исследования, доктор Джастин Ла Фавор.

Ранее ученые создали состав для защиты космонавтов от потери костной ткани в невесомости.