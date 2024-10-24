Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль Crew Dragon отстыковался от МКС и направляется на Землю

close
John Raoux/AP

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отстыковка произошла в 00:05 мск. Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября.

Возвращение экипажа миссии Crew-8 уже несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта.

12 октября стало известно, что российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю в составе миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в социальной сети X. Затем отстыковку перенесли на пятницу, 18 октября.

Всего график отстыковки изменили восемь раз. Первоначально она была запланирована на 8 октября, однако перенос был вызван ураганами в районе Мексиканского залива.

Ранее ученые выяснили, как на Землю попали необходимые для жизни летучие вещества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами