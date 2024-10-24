Корабль Crew Dragon с космонавтом «Роскосмоса» отстыковался от МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, на борту которого находится российский космонавт Александр Гребенкин, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направляется на Землю. Об этом сообщает РИА Новости.

Отстыковка произошла в 00:05 мск. Приводнение корабля ожидается у побережья Флориды в пятницу, 25 октября.

Возвращение экипажа миссии Crew-8 уже несколько раз переносили из-за неблагоприятных погодных условий. Экипаж работал на МКС с марта.

12 октября стало известно, что российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю в составе миссии Crew-8 на корабле Crew Dragon 14 октября. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своей странице в социальной сети X. Затем отстыковку перенесли на пятницу, 18 октября.

Всего график отстыковки изменили восемь раз. Первоначально она была запланирована на 8 октября, однако перенос был вызван ураганами в районе Мексиканского залива.

Ранее ученые выяснили, как на Землю попали необходимые для жизни летучие вещества.