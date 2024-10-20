НАСА назвало новую дату возвращения на Землю Crew Dragon-8 с россиянином на борту

Возвращение на Землю Crew Dragon-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным намечено на 22 октября, написало НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств) в соцсети X.

По его данным, погода вблизи Флориды должна улучшиться, что сделает возможным приводнение корабля компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС). Она запланирована на 04:05 22 октября. В этом случае приводнение у Мексиканского залива недалеко от Флориды ожидается в 19:55.

Расстыковка корабля с МКС переносилась уже семь раз. Изначально она планировалась на 8 октября. Ее пришлось отложить из-за ураганов в районе Мексиканского залива. Запуск Crew Dragon в космос тоже неоднократно переносили — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

В состав миссии Crew-8, кроме россиянина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, а также Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Члены экипажа находятся на МКС с начала марта.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.