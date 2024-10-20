Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НАСА назвало новую дату возвращения на Землю Crew Dragon-8 с россиянином на борту

НАСА: отстыковка от МКС Crew Dragon с россиянином намечена на 20 октября

close
Johnny Alamillo/Reuters

Возвращение на Землю Crew Dragon-8 с российским космонавтом Александром Гребенкиным намечено на 22 октября, написало НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространств) в соцсети X.

По его данным, погода вблизи Флориды должна улучшиться, что сделает возможным приводнение корабля компании SpaceX после расстыковки с Международной космической станцией (МКС). Она запланирована на 04:05 22 октября. В этом случае приводнение у Мексиканского залива недалеко от Флориды ожидается в 19:55.

Расстыковка корабля с МКС переносилась уже семь раз. Изначально она планировалась на 8 октября. Ее пришлось отложить из-за ураганов в районе Мексиканского залива. Запуск Crew Dragon в космос тоже неоднократно переносили — из-за погодных условий и чтобы завершить подготовку к полету.

В состав миссии Crew-8, кроме россиянина, входят астронавты NASA Мэттью Доминик, а также Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Члены экипажа находятся на МКС с начала марта.

Ранее космонавт рассказал, как чихать в скафандре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами