Оперировавшего космонавта Бабкина хирурга не привлекли к консилиуму о состоянии пациента

Хирурга, который оперировал космонавта Андрея Бабкина и сделал заключение о его годности к полетам, не пригласили на консилиум по состоянию Бабкина. При этом в документе ЦПК, отправленном в Управление президента, говорится об обратном, узнала «Газета.Ru».

Космонавт Андрей Бабкин, забракованный Главной медицинской комиссией (ГМК) «Роскосмоса» в ноябре 2023 года из-за риносинусита, написал письмо президенту с просьбой пересмотреть решение и привлечь независимых экспертов к оценке его состояния.

Управление президента потребовало от Центра подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» предоставить материалы, «необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения Бабкина». В ответе ЦПК говорится, что 12 июля 2024 года была собрана комиссия из лор-врачей медицинских организаций, в которых Бабкин получал консультации и лечение. Также в документе сказано, что на консилиуме присутствовал оперировавший Бабкина хирург.

Речь идет о член-корреспонденте Российской академии наук, профессоре, докторе медицинских наук Геннадии Пискунове. Он оперировал Бабкина в 2022 году и в своем заключении после операции написал: «ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением, нет».

Однако в беседе с «Газетой.Ru» Пискунов признался, что на консилиуме 12 июля этого года он не присутствовал. Это подтверждает протокол совещания расширенного консилиума (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

Подробнее о том, что не так с собранным «Роскосмосом» консилиумом по состоянию космонавта Бабкина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» писала о том, почему кандидат в космонавты Бабкин не полетит в космос из-за фильма «Вызов».