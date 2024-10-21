Российские ученые создали «распределяющую шляпу» для выбора колледжа или вуза

Ученые из российской биотех-лаборатории Neiry создали «распределяющую шляпу», которая предоставляет школьникам персональные рекомендации по выбору будущей профессии на основе анализа мозговой активности. Об этом сообщается в пресс-релизе Neiry.

Согласно данным ВЦИОМ, большинство россиян выбирают профессию, опираясь на собственные предпочтения и советы близких. Ученики восьмых-десятых классов считают, что оптимальное время для знакомства с профессиями и принятия решений наступает в средней школе. Однако к моменту перехода в шестой-девятый классы только 53% школьников делают окончательный выбор, 12% продолжают сомневаться, а 35% откладывают решение на более поздний срок. Около 8% опрошенных отмечают, что не знают, кем хотят стать, а 5% затрудняются с выбором приоритетов.

Чтобы помочь подросткам определиться с профессиональным направлением, ученые разработали нейросервис «Брейни». Этот инструмент использует нейроинтерфейс для оценки предрасположенности школьника к различным профессиям. С помощью специальной головной повязки с электродами система анализирует активность мозга и сердца, измеряя такие параметры, как концентрация, стресс, усталость и вовлеченность. Во время тестирования пользователь решает задания из определенной области, после чего система формирует детальный отчет, который можно обсудить с профессиональным профориентологом.

Результаты теста помогают понять, насколько хорошо школьник справляется с задачами в той или иной сфере. Например, высокий уровень концентрации при низкой усталости и стрессе указывает на продуктивность при выполнении заданий. На основе анализа «Брейни» рекомендует три профессиональных направления и профессии, которые подходят школьнику, например, робототехника или инженерия.

Отмечается, что тестирование доступно для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Более тысячи школьников уже прошли тестирование, а сам сервис активно используется в ведущих университетах и образовательных платформах.

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