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Россияне смогут увидеть до 15 «падающих звезд» в час

Московский планетарий: звездопад Ориониды может давать до 15 метеоров в час

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ESA/via Globallookpress.com/Global Look Press

Звездопад Ориониды может выдавать до 15 метеоров в час. Об этом сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Пика активности метеорный поток Ориониды достигнет в ночь на 21 октября. Среди падающих с ним на землю метеоров нередко попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые небесные тела.

«Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — сообщили исследователи.

Ориониды получили такое название из-за того, что радиант этих метеорных потоков находится в созвездии Орион, неподалеку от самой яркой звезды этого созвездия — Бетельгейзе.

«Правее (западнее) и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, но и самыми яркими звездами зимних созвездий», — обратились к любителям ночного неба астрономы.

В ночь на 9 октября произошел звездопад Дракониды — наблюдатели могли насчитать до 15 «падающих звезд».

Ранее ученые назвали лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем Дракониды.

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