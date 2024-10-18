Россияне смогут увидеть до 15 «падающих звезд» в час

Звездопад Ориониды может выдавать до 15 метеоров в час. Об этом сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Пика активности метеорный поток Ориониды достигнет в ночь на 21 октября. Среди падающих с ним на землю метеоров нередко попадаются красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые небесные тела.

«Метеорный поток хорошо виден в обоих полушариях», — сообщили исследователи.

Ориониды получили такое название из-за того, что радиант этих метеорных потоков находится в созвездии Орион, неподалеку от самой яркой звезды этого созвездия — Бетельгейзе.

«Правее (западнее) и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, но и самыми яркими звездами зимних созвездий», — обратились к любителям ночного неба астрономы.

В ночь на 9 октября произошел звездопад Дракониды — наблюдатели могли насчитать до 15 «падающих звезд».

Ранее ученые назвали лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем Дракониды.