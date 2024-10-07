Стало известно, когда метеорный поток Дракониды достигнет пика активности

Метеорный поток Дракониды достигнет пика активности в ночь на среду, 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В сообщении уточнили, что число «падающих звезд» в это время может достигать 15 в час.

«Но у Драконид бывают всплески до 100-400 метеоров в час», — уточнили в планетарии.

Для метеоров осеннего звездопада характерен желтый и красноватый оттенки. Скорость их вхождения в атмосферу составит около 20 км/с. В планетарии посоветовали наблюдать метеоры в предутренние часы на северо-западе столицы, вдали от городских огней.

Накануне астрономы напомнили, что созвездие Дракона можно найти над ковшом Большой Медведицы и узнать по зигзагообразному «хвосту». Ожидается, что вечер 8 октября будет особенно благоприятен для наблюдения за звездопадом из-за растущей фазы Луны. Это значит, что небо не будет засвечено большим количеством лунного света.

Ранее жители Земли могли наблюдать комету C/2023 A3, приблизившуюся к нашему миру впервые за 80 тыс. лет.