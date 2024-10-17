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Ученые создали «умный» инсулин для диабетиков

Nature: умный инсулин может защищать от падений уровня сахара в крови

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Ученые из датской фармацевтической компании Novo Nordisk создали модифицированный инсулин, который может предотвращать внезапное падение уровня сахара в крови у диабетиков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Новая форма инсулина способна адаптироваться к уровню глюкозы в крови. Лекарственное средство на его основе, получившее название NNC2215, оснащено специальным молекулярным «переключателем», который активируется при высоком уровне глюкозы (выпуская инсулин), и инактивируется при его снижении, предотвращая избыточное поглощение глюкозы. Такая технология позволяет снизить риск гипогликемии, представляющей опасность для жизни и здоровья диабетиков.

Лабораторные исследования показали, что при изменении уровня глюкозы с 3 до 20 мМ, отзывчивость рецепторов к инсулину NNC2215 увеличивается в 3,2 раза. Это подтверждает его способность точно реагировать на колебания уровня сахара в крови. Испытания на животных с аналогом человеческого сахарного диабета (крысах и свиньях) также продемонстрировали эффективность нового инсулина.

Ученые отмечают, что этот модифицированный инсулин может предотвратить резкие скачки уровня глюкозы, которые особенно опасны для диабетиков во время сна, и частично устранить как краткосрочные, так и долгосрочные негативные последствия заболевания.

Ранее был назван неожиданный признак сахарного диабета.

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