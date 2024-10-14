Ученые обнаружили загадочные стуктуры на южном полюсе Марса

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) заметили необычные темные объекты на южном полюсе Марса, проступающие сквозь тающий лед. Исследование опубликовано на официальном сайте ЕКА.

Ученые сделали открытие, изучив снимки марсианского региона Australe Scopuli от 2 апреля 2024 года. Кадры запечатлел орбитальный аппарат Mars Express.

На фотографиях оказались толстые слоистые отложения льда с включениями пыли, окружающую темные участки ландшафта. Эти зоны покрыты многоугольными узорами, которые, как предполагается, образуется в ходе циклов замерзания и оттаивания в течение многих лет или даже столетий.

Недавно опубликованные изображения также запечатлели веерообразные отложения размером от десятков метров до нескольких сотен метров и струи, созданные захваченным паром, прорывающимся через верхний тающий слой, перенося темную пыль с земли ниже.

Когда этот более темный материал оседает на поверхности, он поглощает больше солнечного света, заставляя марсианский лед таять быстрее.

Представители ЕКА заявили, что изучение многочисленных ледяных образований на Марсе может помочь исследователям лучше понять историю климата соседней планеты.

Ранее ученые выяснили, как именно Марс перестал быть пригодным для жизни.